Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı El'i ve beraberindekileri kabul etti

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El ve beraberindekileri kabul etti.

Partiden yapılan açıklamada, "Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Genel Merkezi'ndeki makamında Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA