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Özgür Özel, Halk Tv Çıkışında Gençler Tarafından Uğurlandı

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV yayını sonrası gençler tarafından coşkuyla karşılandı. Gençler Ahmet Kaya'nın 'Yorgun Demokrat' şarkısını söylerken, Özel 'Parti gençlerin yönünde yürüyecek' dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınının ardından gençler tarafından coşkuyla uğurlandı. Özel, "Bu parti çok badireler atlattı, bunu da atlatacağız" dedi.

Yayın çıkışında bir araya gelen gençler, Ahmet Kaya'nın "Yorgun Demokrat" adlı şarkısını seslendirdi.

Gençler, "Özgür Türkiye, Özgür Gelecek", "Kurultay" ve "Durma ilerle" sloganı atarken, "Sen neredeysen biz oradayız" yazılı pankart açtı.

Gençlere seslenen Özel, "İyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sürpriz. Biz büyük zorluklar yaşadık. Bu parti çok badireler atlattı, bunu da atlatacağız. Parti ne yöne doğru yürüyecek diye sorarsanız: gençler ne yöne yürüyecekse parti de o yöne yürüyecek. Sizinle birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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