Özgür Özel: Halkla Birlikte Büyük Bir Bayramlaşma Yapacağız

Haber : Emine Dalfidan

(TBMM)- Özgür Özel, partililerle gerçekleştirilecek bayramlaşma programına ilişkin, "Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak. Mecliste yapmayacağız. Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız" dedi.

Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis mesaisinin bugün yoğun olduğunu belirterek, "Çok kıymetli ziyaretçilerimiz vardı. Toplantılarımızı yaptık, planlamalarımızı yaptık" dedi.

CHP'deki son gelişmelerden sonra yol haritalarının ne olacağına ilişkin soruya Özel, şu yanıtı verdi:

"Yarın önce İzmir'e gidiyoruz. Oradan Manisa'ya geçiyoruz. Cumartesi günü tekrar bayramın son günü partinin bayramlaşmasını yapmak üzere burada olacağız. Bayramın birinci günü zaten Manisa'da yapmam gereken ziyaretleri, bayram ritüellerini yerine getireceğiz. Üçüncü ve dördüncü günü henüz netleşmedi ama büyük ihtimalle hemşehrilerimle birlikte olacağım öyle görünüyor."

"HALKLA BİRLİKTE BÜYÜK BİR BAYRAMLAŞMA YAPACAĞIZ"

Partililerle bayramlaşma programının Meclis'te olmayacağını belirten Özel, "Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak. Mecliste yapmayacağız. Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kendisine ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine Özel, "Parti sözcümüz ya da grup başkan vekillerimiz yarın cevaplar" yanıtını verdi.

"ANADOLU AJANSI'NA İKTİDAR OLUNCA BOMBA HABERLER VERECEĞİM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra TBMM'den ayrılmak üzere asansöre yöneldiği sırada geç saatlere kadar bekleyen basın mensuplarına da el salladı. Özel, bekleyenler arasında ANKA Haber Ajansı'nın da olduğunu öğrenince, "Bilsem bomba haberler verirdim. Anadolu Ajansı'na iktidar olunca bomba haberler vereceğim" dedi.

Kaynak: ANKA