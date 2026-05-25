Haberler

Özgür Özel: Halkla Birlikte Büyük Bir Bayramlaşma Yapacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partililerle bayramlaşma programının Meclis'te olmayacağını, halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacaklarını açıkladı. Ayrıca Anadolu Ajansı'na iktidar olunca bomba haberler vereceğini söyledi.

Haber : Emine Dalfidan

(TBMM)- Özgür Özel, partililerle gerçekleştirilecek bayramlaşma programına ilişkin,  "Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak. Mecliste yapmayacağız. Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız" dedi.

Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis mesaisinin bugün yoğun olduğunu belirterek, "Çok kıymetli ziyaretçilerimiz vardı. Toplantılarımızı yaptık, planlamalarımızı yaptık" dedi.

CHP'deki son gelişmelerden sonra yol haritalarının ne olacağına ilişkin soruya Özel, şu yanıtı verdi:

"Yarın önce İzmir'e gidiyoruz. Oradan Manisa'ya geçiyoruz. Cumartesi günü tekrar bayramın son günü partinin bayramlaşmasını yapmak üzere burada olacağız. Bayramın birinci günü zaten Manisa'da yapmam gereken ziyaretleri, bayram ritüellerini yerine getireceğiz. Üçüncü ve dördüncü günü henüz netleşmedi ama büyük ihtimalle hemşehrilerimle birlikte olacağım öyle görünüyor."

"HALKLA BİRLİKTE BÜYÜK BİR BAYRAMLAŞMA YAPACAĞIZ"

Partililerle bayramlaşma programının Meclis'te olmayacağını belirten Özel, "Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak. Mecliste yapmayacağız. Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kendisine ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine Özel, "Parti sözcümüz ya da grup başkan vekillerimiz yarın cevaplar" yanıtını verdi.

"ANADOLU AJANSI'NA İKTİDAR OLUNCA BOMBA HABERLER VERECEĞİM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra TBMM'den ayrılmak üzere asansöre yöneldiği sırada geç saatlere kadar bekleyen basın mensuplarına da el salladı. Özel, bekleyenler arasında ANKA Haber Ajansı'nın da olduğunu öğrenince, "Bilsem bomba haberler verirdim. Anadolu Ajansı'na iktidar olunca bomba haberler vereceğim" dedi.

Kaynak: ANKA
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

En yakınındaki isimlerden birisi oy oranını bile açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti, bayramda CHP'yi ziyareti edecek

AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti: İsimler de belli oldu

24Erzincanspor'dan tepki! 100 bin lira ödüllü yarışmayı kazanmak için yapay zeka kullanmışlar

100 bin lira ödüllü yarışmayı kazanmak için bakın neyi tercih etmişler
Amedspor'da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan'a Süper Lig'den talip

Amedspor'un kalbini istiyor
Destici'den DEM Parti'nin açıklamalarına sert tepki

Destici, DEM Parti'nin açıklamalarına sert çıktı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic

G.Saray ve Fenerbahçe gemileri yaktı! Avrupa bu transferi konuşur
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar