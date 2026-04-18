Özgür Özel: Küresel İlerici Seferberlik Toplantısı Kapsamında Bulunduğumuz Barselona'da; Yalnızca Bugünü Değil, Ortak Geleceğimizi Konuştuk

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barselona'da düzenlenen Küresel İlerici Seferberlik toplantısında, demokrasi, özgürlük ve eşitlik gibi değerlerin birlikte korunması gerektiğini vurguladı. Özel, farklı coğrafyalardan mücadele edenlerin dayanışma içinde olması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Barselona'da Küresel İlerici Seferberlik (GPM) toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yalnızca bugünü değil, ortak geleceğimizi konuştuk. Bizler, farklı coğrafyalarda aynı değerler için mücadele edenleriz. ve sesimizi, daha adil bir dünya mümkün diyerek, her gün daha da yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak'ın (PA) ortak düzenlediği Küresel İlerici Seferberlik'in (Global Progressive Mobilisation) İspanya'nın Barcelona kentinde iki gün süren toplantısı sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Küresel İlerici Seferberlik toplantısı kapsamında bulunduğumuz Barselona'da; yalnızca bugünü değil, ortak geleceğimizi konuştuk. Çünkü demokrasi de özgürlük de eşitlik de birlikte kurulur ve birlikte korunur. Dünya zor bir eşikten geçerken, sorumluluğumuz da büyüyor. Bu sorumluluk; dayanışmayı güçlendirmek, umudu örgütlemek ve adaleti sınırların ötesine taşımaktır. Bizler, farklı coğrafyalarda aynı değerler için mücadele edenleriz. ve sesimizi, daha adil bir dünya mümkün diyerek, her gün daha da yükseltmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
