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Özgür Özel, Bakanları Hedef Alarak Demokrasi Vurgusu Yaptı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u etiketleyerek demokratik tepki hakkının önemine dikkat çekti ve zorba tutumları eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Türkiye'ye yapılan bu kötülüğün sorumluları, bizi 'sorumsuzlukla' suçlamış. Söylediğimiz bellidir: 'Demokratik biçimde, şiddete bulaşmadan, kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.' Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir" dedi.

Özel, dün Saraçhane'de yaptığı konuşmadan bir kesitle beraber X hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u etiketleyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye yapılan bu kötülüğün sorumluları, bizi 'sorumsuzlukla' suçlamış. Açıklamalarımızı çarpıtıp üste çıkmaya çalışanlara ne diyeyim? Söylediğimiz bellidir: 'Demokratik biçimde, şiddete bulaşmadan, kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.' Zorladığınız polisimize de vatandaşlarımıza da zulmediyorsunuz. Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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