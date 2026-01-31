CHP Genel Başkanı Özel'den Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti
CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Güngören'de 14 Ocak'ta çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel