CHP Genel Başkanı Özel'den Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Güngören'de 14 Ocak'ta çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
