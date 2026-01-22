CHP Genel Başkanı Özel, Hüsnü Bozkurt ile Bir Araya Geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.
Kaynak: ANKA / Güncel