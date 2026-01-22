Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Hüsnü Bozkurt ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
