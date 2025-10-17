Haberler

Özgür Özel, Amsterdam'da PES Kongresine Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalistler Partisi kongresi için Amsterdam'da bulunan liderler yemeğine katıldı ve aile fotoğrafı çektirdi.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: GURBETELLİ YALÇIN

(AMSTERDAM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PES kongresine katılmak üzere bulunduğu Amsterdam'da liderler yemeğine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) kongresini izlemek üzere Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti. Kongrenin ilk gününün sonunda davetli liderlerin katılımıyla akşam yemeği düzenlendi. Liderler, yemek öncesinde aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında yer alan Özel, ardından liderler yemeğine katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanında yasaklı madde çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

Kanında uyuşturucu çıkmadı ama yine de mutlu değil
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Kanında yasaklı madde çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

Kanında uyuşturucu çıkmadı ama yine de mutlu değil
Kavga eden kadınları polis güçlükle ayırdı

Kadınlar sokağı savaş alanına çevirdi
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.