Özgür Özel, Amsterdam'da PES Kongresine Katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) kongresini izlemek üzere Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti. Kongrenin ilk gününün sonunda davetli liderlerin katılımıyla akşam yemeği düzenlendi. Liderler, yemek öncesinde aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında yer alan Özel, ardından liderler yemeğine katıldı.
