Özgür Özel, Aile Dayanışma Ağı Vakfı'nın İftar Programına Katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da tutuklu siyasetçiler ve bürokratların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı Vakfı'nın düzenlediği iftar programına katıldı.
Kaynak: ANKA