Özgür Özel, Aile Dayanışma Ağı Vakfı'nın İftar Programına Katıldı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile Dayanışma Ağı Vakfı'nın düzenlediği iftar programında tutuklu siyasetçiler ve bürokratların aileleriyle bir araya geldi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile Dayanışma Ağı Vakfı'nın düzenlediği iftar programında ailelerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da tutuklu siyasetçiler ve bürokratların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı Vakfı'nın düzenlediği iftar programına katıldı.

500

