Gazeteci Kayhan Ayhan Hakkında Tutuklama Talebi... Özgür Çelik: "Bir An Önce Özgürlüğüne Kavuşmalıdır

(İSTANBUL) - Eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, BirGün gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan'ın tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesine tepki gösterdi. Çelik, "Kayhan Ayhan bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır" dedi.

Çelik, gazeteci Ayhan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dün gece gözaltına alındığını, savcılık sorgusu dahi yapılmadan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kayhan Ayhan aslında 'halkı aydınlatıcı bilgiyi yayma' suçu işlemiştir. Dört aydır Silivri'deki İBB duruşmalarını takip ediyor. Sabah saat 06.00'da evinden çıkıyor, gece saat 00.00'da, 01.00'de evine dönüyor. Dün attığı bir tweet vardı: 'Gece saat 22.30 ve Silivri'den yeni çıktık. Sabah 06.00'da gelmiştik.' Dört aydır insanların doğru bilgiye ulaşması için, gazeteci arkadaşlarının da ifade ettiği gibi, çok da yorum katmadan tamamen içeride yaşananları aktaran bir gazeteci. Duruşmalar TRT'den canlı yayınlansın deniyordu. Hatta Cumhur İttifakı içinden de 'Evet, canlı yayınlanmalı' diyenler oluyordu. Ama artık Silivri'deki duruşmaları takip eden, bunları halka duyuran gazetecilerin gözaltına alındığı süreçler yaşıyoruz. Bunları kabul etmiyoruz. Bu uygulamaları kabul etmiyoruz. Kayhan Ayhan bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır."

Kaynak: ANKA