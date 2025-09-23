Haberler

Özgür Çelik'ten Gazze İçin Eylem Çağrısı


CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, Gazze'deki katliama dikkat çekmek amacıyla 24 Eylül'de Eyüpsultan'da eylem yapacaklarını açıkladı. Çelik, yurttaşları Türk ve Filistin bayraklarıyla katılmaya davet etti.

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, 24 Eylül Çarşamba günü 20.30'da Eyüpsultan Meydanı'na yurttaşları davet ederek, " Gazze'deki katliama karşı suskunluğu kırmak için, Trump'la pazarlık masasına oturanlara karşı Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde 'Özgür Filistin, Tam Bağımsız Türkiye' şiarıyla buluşuyoruz." dedi.

İstanbul, Eyüpsultan'da düzenlenecek olan "Özgür Filistin, Tam Bağımsız Türkiye" eylemi için X hesabından çağrı yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik şunları ifade etti:

"Gazze'deki katliama karşı suskunluğu kırmak için, Trump'la pazarlık masasına oturanlara karşı Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde 'Özgür Filistin, Tam Bağımsız Türkiye' şiarıyla buluşuyoruz. Herkesi, Türk ve Filistin bayraklarıyla, Eyüpsultan Meydanı'na bekliyoruz. 24 Eylül Çarşamba, 20.30 Eyüpsultan Meydanı"

Kaynak: ANKA / Güncel
