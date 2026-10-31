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Özgür Çelik, Bakırköy'de 39 kişinin tutuklanmasını 'siyasi operasyon' diye niteledi

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Özgür Çelik, Bakırköy'de 39 kişinin tutuklanmasını 'siyasi operasyon' diye niteledi
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Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 20'si belediye görevlisi 39 kişi tutuklandı. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonları siyasi olarak niteleyerek 'Yandaşlara, vurgunlarla zenginleşenlere dokunmayanlar, söz konusu muhalifler olunca peşinen cezaevine gönderiyor' dedi.

(İSTANBUL) Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 20'si belediye görevlisi 39 kişinin tutuklanmasının ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir açıklama yaptı. Operasyonları siyasi olarak niteleyen Çelik, "Yandaşlara, vurgunlarla zenginleşenlere dokunmayanlar, söz konusu muhalifler olunca peşinen cezaevine gönderiyor" dedi.

Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bakırköy Belediyemize gerçekleştirilen siyasi operasyonlar ile yeri yurdu belli olan, yıllarca devlete ve halka hizmet etmiş belediye çalışanları ve bürokratlar tutuklandı.

Yandaşlara, vurgunlarla zenginleşenlere dokunmayanlar, söz konusu muhalifler olunca peşinen cezaevine gönderiyor. Tükenmiş iktidarın kurduğu ikili hukuk düzeninde, yargıyı elinde oyuncağa çevirenlerin yürüttüğü süreçlerden adalet de hukuk da çıkmadığını milletimiz görüyor. Elbet, bu zorbalık dönemi son bulacak.

Ayşegül Başkanımızın, meclis üyelerimizin, bürokratlarımızın ve tüm yol arkadaşlarımızın yanındayız. Cennet ülkemizde cehennemi yaşatmaya, milyonların nefesini kesmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Halkın yanında olanlar kazanacak, güzel Türkiye'miz yeniden nefes alacak."

Kaynak: ANKA
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