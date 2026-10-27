Özgür Çelik, Bakırköy Belediyesi'nde 68 kişinin gözaltına alındığını söyledi

Haber : Gülara SUBAŞI - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bakırköy Belediyesi'ne yapılan operasyona ilişkin, "Fon vurgunuyla milleti soyanlar, halkın belediyelerini her yeni güne bir operasyonla ne yazık ki hizmet edemez hale getirmeye çalışıyorlar. Bakırköy Belediyesi'nde şu an belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, belediyenin en etkili alanlarındaki personelleri gözaltına alınmış vaziyette. Bir karanlık anlayışın yeni bir uygulaması" ifadesini kullandı.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı, YENİ Parti Genel Merkezi'nde yapılan il başkanları toplantısından önce ANKA Haber Ajansı'nın Bakırköy Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin sorularını yanıtladı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi şafak operasyonlarına alıştırmaya çalışıyorlar. Yeni bir gün, yeni bir operasyon. Bakırköy'de 68 kişi gözaltına alındı. Çok yakından takip ediyoruz. Jandarmayla yapılan bir operasyon. İstanbul'da Maslak'a götürdüler belediye başkan yardımcılarını, belediye meclis üyelerini ve belediye emekçilerini. Avukatlarımız şu anda oradalar. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Öğlen itibariyle görüşmeye başlayacaklar. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ortada. Her yeni gün yeni bir şafak operasyonu. Fon vurgunuyla milleti soyanlar, halkın belediyelerini her yeni güne bir operasyonla ne yazık ki hizmet edemez hale getirmeye çalışıyorlar. Bakırköy Belediyesi'nde şu an belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, belediyenin en etkili alanlarındaki personelleri gözaltına alınmış vaziyette. Takip ediyoruz süreci. Bir karanlık anlayışın yeni bir uygulaması. Ben, şimdi buradan erken ayrılacağım. Genel Başkanımızla konuştuk. İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Dikkatli bir biçimde takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA