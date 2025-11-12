Haberler

Özgü Namal Hastaneden Taburcu Oldu, Sağlık Durumu İyi

Güncelleme:
Beykoz'da kaza geçiren oyuncu Özgü Namal, sağlık kontrollerinin ardından hastaneden taburcu oldu. Kazanın ardından yaptığı açıklamada, 'Hepimiz iyiyiz' dedi.

BEYKOZ'da geçiren oyuncu Özgü Namal, sağlık kontrollerinin ardından hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışı sağlık durumu hakkında konuşan Namal, "Çok şükür bir şeyimiz yok, hepimiz iyiyiz" dedi.

Kaza, sabah saatlerinde Beykoz Poyrazköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Özgü Namal, ilk müdahalenin ardından Kavacık'ta bulunan özel hastaneye kaldırılırken çocukları kazadan yara almadan kurtuldu. Hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Namal, "Her şey yolunda, çok iyiyim. Çocukların sağlık durumu da iyi. Hiç bir şeyim yok. İfademizi verdik. Bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim" dedi. Polis kazayla ilgili çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
