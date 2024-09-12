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Özge Ulusoy'un babasının ölümüne neden olan sanığa verilen ceza istinaf mahkemesi tarafından bozuldu

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Ankara'da manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babasının ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa verilen ceza istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Sanığa bilinçli taksir bulunduğu gerekçesiyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

ANKARA'da manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası avukat Haydar Ulusoy'a (73) cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif Nasır'a (21), 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen 3 yıl 9 ay hapis cezası kararını istinaf bozdu. Kazada bilinçli taksir bulunduğu gerekçesiyle sanığa takdir indirimi ile 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Kararı değerlendiren Özge Ulusoy, "Bir nebze olsun nefes alabiliyoruz şu an" dedi.

Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda, 4 Aralık 2022 günü üniversite öğrencisi Elif Nasır, 06 DV 2053 plakalı cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy'un avukatlık yapan emekli albay babası Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Elif Nasır tutuklandı.

Elif Nasır hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Nasır, Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Sanık Elif Nasır hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi, sonra takdir indirimi uygulanıp ceza 3 yıl 9 aya indirildi. Nasır'ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

Dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi'ne taşındı. Mahkeme, olayda bilinçli taksir olduğuna hükmedip yerel mahkemenin kararını bozdu. Nasır'a, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri düşünülerek ceza, takdir indirimi ile 4 yıl 5 ay 10 güne düşürüldü. Sanığın ehliyetine de 1 yıl süreyle el konulması kararlaştırıldı.

'BİR NEBZE OLSUN NEFES ALABİLİYORUZ'

Kararı DHA'ya değerlendiren Özge Ulusoy, "Biz 2 yılı aşkın süredir, aslında gerçeklerin ortaya çıkması için ve adaletli bir karar ve ceza verilmesi için uğraşıyorduk. Olayın en başında ne yazık ki haksız bir şekilde hayatını kaybettiği halde babam suçlanıyordu. Biz bu süreç boyunca adli tıp raporuyla, bilirkişi raporuyla, video kaydıyla babamın tamamen suçsuz olduğunu, sanığın da kusurlu olduğunu ispatladık. Gerçekler ortaya çıktı diyebiliriz aslında bu durumda. 4 yıl 5 ay 10 günlük bir ceza aldı sanık. Tabii ki temyiz yolu açık, Yargıtay'a gidecek, oradan da haber bekliyor olacağız. Ama gerçekten bir savaş verdik kendi içimizde. Hiçbir şekilde suçu kabul etmek istemediler. Mahkemeyi ve adaleti yanıltmak istediler. Biz de buna karşı durduk. Bir nebze de olsa nefes alabiliyoruz şu an" dedi.

'YARGITAY YOLU AÇIK'

Sanığın avukatı Özge İrem Aksu ise "Yargıtay yolu açıktır. Dolayısıyla henüz kesinleşen bir mahkeme ilamı yoktur. Hukukun verdiği karara saygılıyız ama Elif'in bunu kasten bilerek işlemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Dosyayı Yargıtay'a taşıyacağız. Bu olayın kazayla olduğu ortadadır. Kıymetli bir insan vefat etmiştir, ailesinin başı sağ olsun. Ama 21 yaşındaki bir insanın da toplumun önünde 'katil' diye lanse edilmesine karşıyız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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