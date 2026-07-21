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Büyükçekmece'de rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen gözaltına alındı

Büyükçekmece'de rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen gözaltına alındı
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Büyükçekmece'de öğrenme güçlüğü çeken 2. sınıf öğrencisine şiddet uygulayan özel rehabilitasyon merkezi öğretmeni, babanın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler üzerine gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de öğrenme güçlüğü nedeniyle rehabilitasyon merkezine verilen 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. (10) eğitime korkarak gidince aile durumdan şüphelendi. Çocuğunu rehabilitasyon merkezine bıraktıktan sonra ders aldığı sınıfı pencereden izleyen baba, öğretmen Halil İbrahim K'nin çocuğa şiddet uyguladığını gördü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden babanın şikayeti üzerine öğretmen gözaltına alındı.

Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. bir süredir eğitime gitmek istemedi. Çocuğunun korkarak derse girdiğini farkeden baba durumdan şüphelenerek, Bünyamin B.T.'yi sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı. Bir süre sonra öğretmenin öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığını gören baba, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerle birlikte polis merkezine giderek öğretmen ve rehabilitasyon merkezi hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, öğretmen Halil İbrahim K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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