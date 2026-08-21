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Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemleri başladı

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2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemleri başladı.

2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemleri başladı.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli şehit yakını ve gazilerimiz, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemleri başlamıştır." bilgisi verildi.

Tercihlerin e-Okul üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamada, tercih sistemine giriş için T.C. kimlik numarası ve başvuru formundaki güvenlik kodu kullanılacağı, kayıtlarla ilgili işlemlerin "Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu"na göre yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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