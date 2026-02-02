Haberler

Sakarya'da kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama

Güncelleme:
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir özel kız öğrenci yurdunda mutfak bölümünde meydana gelen patlamada yaralanan olmadı, yurtta kalan 35 öğrenci ilçedeki otellere yerleştirildi.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, özel bir kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, yurtta kalan 35 öğrenci ilçedeki otellere yerleştirildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Serdivan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurdun mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası mutfak kısmında büyük hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mutfak bölümünde teknik inceleme başlatırken, patlamanın kesin nedeninin hazırlanacak raporun ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla yaralanan olmazken, yurtta kalan 35 öğrenci ise ilçede bulunan otellere yerleştirildi.

Haber: Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
