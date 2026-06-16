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Özel Harekat Başkanı Bahçeli'yi Ziyaret Etti

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Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında ziyaret etti.

(ANKARA) - Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti.

Özel Harekat Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyarette 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatan şehitlik toprağı ile Kudüs'ün manevi mirasını simgeleyen Kubbetü's-Sahra tablosunun Bahçeli'ye takdim edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hediyenin şehitlerin emaneti ile mukaddes değerlerin sembolünü bir araya getiren anlamlı bir nişane olarak sunulduğu ifade edildi.

Ziyaret kapsamında takdim edilen hediyenin, milli hafıza ve ortak gönül coğrafyasının güçlü bir sembolü olduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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