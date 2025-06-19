Özel Güvenlik Görevlisinin Ölümü Üzüm Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, İzmir'de özel güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın sigara uyarısı sonrası öldürülmesi olayının toplum huzurunu zedelediğini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, İzmir'de özel güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın sigara içtiği için uyardığı kişi tarafından öldürülmesinin büyük üzüntü yaşattığını belirtti.

Arıkan, yazılı açıklamasında özel güvenlik görevlilerinin kamu düzenini korumaya çalıştığını ifade etti.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Arıkan, "Özel güvenlik görevlilerine yönelik şiddet olayları, kamu vicdanını yaralayan ve toplum huzurunu zedeleyen ciddi soruna dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

İzmir'de 17 Haziran'da İZBAN'da yolculuk yapan Mehmet D, sigara içtiği gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından uyarılmış, uyarı nedeniyle Mehmet D. ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşmüştü. Şüpheli, güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç ve Hasan Kavak'ı darbetmiş, yaralılardan Alsaç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haberle büyük mutluluk yaşadı

Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haber sevindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti

İran'daki Türk takımının stadında tüyleri diken diken eden görüntü
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Abdullah Kavukcu'dan Osimhen sözleri: Ne yaptığımızı biliyoruz, rahat olun

Galatasaraylıların beklediği haberi verdi: Rahat olun...
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Katar, İsrail-İran savaşında tarafını seçti

Katar dünyayı tedirgin eden savaşta tarafını seçti
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.