Özel Gereksinimli Umut Kahraman, Bir Günlük Askerlik Heyecanı Yaşadı

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Hakkari'de yaşayan 32 yaşındaki özel gereksinimli Umut Kahraman, asker olma hayalini gerçekleştirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir günlüğüne asker olarak onurlandırıldı. Ailesi ile birlikte unutulmaz anlar yaşadı.

Hakkari'de asker olma hayali kuran özel gereksinimli Umut Kahraman, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Kahraman'ın ailesi, evlatlarının asker olma hayali kurduğunu İl Jandarma Komutanlığına iletti.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, Kahraman ve ailesini evden alarak İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

Saç tıraşı yapılan Kahraman'a, özel hazırlanan jandarma üniforması giydirildi ve ardından temsili yemin töreni gerçekleştirildi.

Komutanlık binasında gezdirilen Kahraman ile ailesi, unutamayacakları anlar yaşadı.

Açıklamada, "Umut kardeşimiz bir günlük jandarma oldu ama yüreğindeki vatan sevgisi ömürlüktü. Bu anlamlı günün kahramanı Umut'u gönülden tebrik eder ve kıymetli ailesine teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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