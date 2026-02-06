Haberler

Vezirköprü'de özel gereksinimli öğrencilere Samsunspor forması hediye edildi

Vezirköprü'de özel gereksinimli öğrencilere Samsunspor forması hediye edildi
Güncelleme:
Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül, ilçedeki özel gereksinimli öğrencilere Samsunspor forması hediye ederek onlarla bir araya geldi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül, ilçede eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere Samsunspor forması hediye etti.

Kaymakam Kaya ve Başkan Gül, Nazmiye Osman Kolay Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Kaya ve Gül, çocuklara Samsunspor forması hediye etti.

Öğrenciler de Kaya ve Gül'e ziyaretleri ve forma hediyelerinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
