Bitlisli özel gereksinimli öğrenciler Çek Cumhuriyeti'ne gidecek

Bitlis'teki Ahmet Eren Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan 8 öğrenci ve 9 öğretmen, Erasmus+ programı kapsamında Çek Cumhuriyeti'ne seyahat edecek. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, özel öğrencilerin bu deneyimle önemli kazanımlar elde edeceğini belirtti.

Ahmet Eren Özel Eğitim Meslek Okulundan 8 öğrenci, 9 öğretmenle birlikte gidecekleri Çek Cumhuriyeti seyahati öncesinde Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'yı makamında ziyaret etti.

Karakaya, Türkiye Ulusal Ajansı ve Milli Eğitim Bakanlığı organizasyonunda ildeki özel eğitim öğrencilerinin Prag'da düzenlenecek Erasmus+ programına katılacağını söyledi.

Karakaya, yaptığı açıklamada, "Özel öğrencilerimizin orada çok farklı deneyimler elde edeceğinden, kendi alanlarında konaklama ve turizmle ilgili birçok bilgi edineceğinden hiç şüphemiz yok. Buna ek olarak tabi ki oranın doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu da görerek ufukları gelişecektir. Erasmus+ programı kapsamında özel öğrencilerimize yönelik yapılan nadir programlardan biri olması nedeniyle dikkat çekiyor. Hem sevgili öğrencilerimize hem de değerli öğretmenlerimize güzel bir teknik gezi olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
