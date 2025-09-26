Özel Gereksinimli Çocuklar Tiyatrosu 'Masal Savaşçıları' ile Sahne Aldı

İlelebet Beşiktaşlılar Derneğinin öncülüğünde kurulan Özel Gereksinimli Çocuklar Tiyatrosu, ünlü oyuncularla birlikte "Masal Savaşçıları" adlı oyunu sahneledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'nde bilet satışı olmadan sahnelenen oyunda Hakan Bilgin, İsmail Demirci, Melis Babadağ, Ogün Kaptanoğlu ile Simge Selçuk'un yanı sıra özel gereksinimli çocuklardan Azra Saçlı, Melek Nurşen Kalyoncu, Muhammed Raşit Çilek, Necati Miraç Coşgun, Poyraz Alp Hopaç ve Zeynep Birsu Gülbahar rol aldı.

Kurulan Özel Gereksinimli Çocuklar Tiyatrosu, farklı gelişim özelliklerine sahip çocukların sahneye çıkarak kendilerini ifade etmelerine, özgüvenlerini artırmalarına ve toplumda görünürlük kazanmalarına katkı sağlamayı amaçladı.

Gösterimin ardından dernek üyeleri, proje kapsamında birçok kurum ve iş insanının destekleriyle özel gereksinimli çocuklar için okul öncesi eğitim kampüsünü hayata geçirecek.

Oyun sonunda Hakan Bilgin'in sunumuyla, başta Beşiktaş JK 2. Başkanı Hakan Daltaban olmak üzere, katkıda bulunan kurum, kuruluş, oyuncu ve kişilere, projeye katkılarından dolayı teşekkür plaketleri verildi.

Kostümlerini Zeynep Yücel'in hazırladığı "Masal Savaşçıları" oyununun ışık tasarımına Utku Kara, müzik ve ses tasarımına Murat Tunalı imza attı.