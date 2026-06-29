İstanbul Kent Üniversitesi'nden özel gereksinimli çocuklara yönelik proje

İSTANBUL Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü ile Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir iş birliği imzalandı. Bu kapsamda, Kağıthane Kocatepe İlkokulu'nda özel gereksinimli çocuklara yönelik okul öncesi eğitim mekanlarının tasarlanması amacıyla önemli bir proje hayata geçirildi. Projenin detayları ise İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hoşyiğit'in katılımıyla düzenlenecek sunum programında kamuoyu ile paylaşılacak.

'Kağıthane Özel Eğitim Sınıfları: Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Mekanları Tasarımı' başlıklı proje kapsamında, Kağıthane ilçesi Telsizler Mahallesi'nde bulunan Kocatepe İlkokulu'nun zemin katının; özel gereksinimli öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir, güvenli, kapsayıcı ve nitelikli okul öncesi eğitim mekanlarına dönüştürülmesine yönelik iç mekan tasarım projeleri geliştirildi. Proje, MEB mevzuat ve standartları esas alınarak hazırlandı. Çalışmalar, Dr. Öğr. Üyesi Sıla Burcu Başarır yürütücülüğünde, İstanbul Kent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 2025–2026 Bahar Dönemi Tasarım Stüdyosu IV dersi kapsamında tamamlandı. Sekiz öğrencinin geliştirdiği tasarım önerileri arasından Damla Su Özkul, Ömer Kalmuk ve Mahmut Yaldız'ın projeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sunulmak üzere seçildi.

Proje yürütücülüğünü İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğretim elemanlarından Doç. Dr. Ülger Bulut Karaca, Dr. Öğr. Üyesi Defne Gül Kayaoğlu Yaman ve Dr. Öğr. Üyesi Sıla Burcu Başarır üstlendi. Proje kapsamında teknik ve uygulama danışmanlığı katkısı ise İç Mimar Öğr. Gör. İrem Senemoğlu ve Mimar Gökhan Bunsuz tarafından sağlanacak.

Proje kapsamında alan incelemeleri, kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, özel gereksinimli çocuklara yönelik mekansal tasarım kriterlerinin oluşturulması, iç mekan tasarım projelerinin hazırlanması, uygulamaya yönelik teknik çizimler ile yaklaşık maliyet ve keşif özetlerinin geliştirilmesi hedeflendiği belirtildi. Bu yönüyle proje, öğrencilerin gerçek bir kamu yapısına yönelik tasarım deneyimi kazanmalarını sağlarken; üniversite eğitimi, mesleki uygulama ve toplumsal katkı arasında güçlü bir bağ kurmayı amaçlıyor. Proje sunumu, 1 Temmuz tarihinde, İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü İstanbul Konferans Salonu'nda, 11.00–12.45 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Programda, seçilen tasarım önerileri kamu kurumları, akademik temsilciler ve ilgili paydaşlarla paylaşılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı