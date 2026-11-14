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Özel eğitim raporuna rüşvet iddiasında 10 ilde 65 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır merkezli soruşturma kapsamında 10 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 65 şüpheli gözaltına alındı. Özel eğitim raporlarındaki sorunlara rüşvet verildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada 9'u kamu görevlisi 71 şüpheli hedef alındı.

Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 65 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özel Eğitim ve Değerlendirme Kurulu Raporu'nda öğrencinin alması gereken destek eğitim programının iptal edilmesi, ders saatlerinin kısaltılması veya raporun olması gerekenden geç verilmesi gibi sorunların önüne geçmek amacıyla rüşvet verildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, İstanbul, Muş, Bingöl, Mersin, Şanlıurfa, Karabük, Gaziantep, Hatay ve Denizli'de 9'u kamu görevlisi 71 şüpheliye yönelik dün saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 65 zanlı gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda av tüfeği, dijital materyal ve belgeler ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA
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