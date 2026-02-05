Haberler

Bolu'da özel öğrencilerden "Bayrak Sevgisi" koreografisi

Güncelleme:
Bolu Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu, öğrencileri ve velileriyle birlikte 'Bayrak Sevgisi' temalı anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, Türk bayrağına olan sevgilerini müzikli bir gösteri ile ifade etti.

Bolu Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri, "Bayrak Sevgisi" temalı koreografi hazırladı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, özel öğrenciler ve aileleri, Türk bayrağına duydukları sevgi ve bağlılığı müzikli gösteriyle ifade etti.

Öğretmenler rehberliğinde hazırlanan programda, okul öğretmenleri ve veliler ellerindeki renkli kartonlarla sıraya geçen çocuklarının arkasından yürüdü.

Burada sıraya geçen veliler ve öğretmenler, kartonlarını sırayla açarak Türk bayrağı oluşturdu.

Etkinlik, öğrencilerin Türk bayrağı bağlı balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

