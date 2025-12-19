Niksar'da özel eğitim öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret
Tokat'ın Niksar ilçesinde özel eğitim sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Niksar Belediyesi İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek yangın söndürme çalışmaları ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında bilgi edindi.
Niksar Endüstri Meslek Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Niksar Belediyesi İtfaiye Amirliğine ziyarette bulundu.
Öğrencilere itfaiye ekiplerince yangın söndürme çalışmaları, acil durumlarda yapılan müdahaleler ve kullanılan araçlar hakkında bilgi verildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel