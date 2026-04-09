Gaziantep'te özel eğitim öğrencileri fidan dikti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde özel eğitim öğrencileri, 'Sevgiyle Büyüyen Bir Dünya' projesi kapsamında fidan dikerek doğa bilincini artırmaya yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi.
İlçe genelinde faaliyet gösteren İslahiye Özel Eğitim Uygulama Okulu bünyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim gören 21 öğrenci, "Sevgiyle Büyüyen Bir Dünya" projesi kapsamında öğretmenleri eşliğinde fidan dikti.
Etkinlikle öğrencilerin doğa bilincinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek