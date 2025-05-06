Özel'e yumruk atan saldırganın 5 yıl önceki röportajı ortaya çıktı

İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

ÖZEL'E YUMRUK ATAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına 8 dakika içinde karar verdi.

5 YIL ÖNCEKİ SOKAK RÖPORTAJINDA İLGİNÇ İFADELER

Öte yandan Selçuk Tengioğlu'nun 5 yıl önceki bir sokak röportajı ortaya çıktı. Tengioğlu söz konusu röportajda gazeteci Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal'le cezaevinde birlikte kaldıklarını söyledi. Tengioğlu, Hayal'le ilgili ilginç sözler sarf ederken, söz konusu röportaj sosyal medyada gündem oldu.