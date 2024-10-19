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Özel Avcılar Hospital Önünde Bebek Ölüm Protestosu

Özel Avcılar Hospital Önünde Bebek Ölüm Protestosu
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Bakırköy'de, yeni doğan bebek ölümleri nedeniyle ruhsatı iptal edilen Özel Avcılar Hospital hastanesi önünde kadın ve çocuklar protesto düzenledi. 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilen hastanelerin sayısı 9'a çıktı.

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni doğan ünitelerindeki bebek ölümlerine ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen ve bakanlığın lisans iptali kararı verdiği hastanelerden biri olan Özel Avcılar Hospital Hastanesi önünde protesto yapıldı.

Bebekleri doğumdan sonra anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin soruşturma kapsamında 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi. Özel Avcılar Hospital Hastanesi de ruhsatı iptal edilen hastanelerden biri. Akşam saatlerinde hastanenin bulunduğu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde toplanan bir grup kadın ve çocuk ellerindeki dövizlerle slogan atarak yürüdü. Hastane önüne gelerek burada tepkilerini dile getiren grup adına bir kişi basın açıklaması yaptı. Açıklamada, çocukların bir ülkenin geleceği olduğu yapılanların kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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