Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, CHP Genel Merkezi'nde Özel ile görüştü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ederek demokrasi ve hukuk mücadelesinde destek verdi.

Yaklaşık 15 dakikalık görüşmenin ardından Özdağ, Özel ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk demokrasisinin "ağır bir krizden geçtiğini" savunan Özdağ, "Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken, herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek, demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir." ifadelerini kullandı.

Özdağ, devleti ve demokrasiyi savunmak için CHP Genel Merkezi'nde olduklarını belirtti.

"Keşke hiç böyle bir karar alınmasaydı." diyen Özdağ, Özgür Özel'e ithafen, "Sayın Genel Başkanım, size ve arkadaşlarınıza içtenlikle demokrasi ve hukuk mücadelenizde başarılar dilerim. Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz." diye konuştu.

Özgür Özel de Özdağ'a genel merkeze gerçekleştirdiği "dayanışma ziyareti" için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
