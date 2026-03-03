Özbekistan ve İran'dan Taziye Mesajı

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Saidov, görüşmede, son olaylarda hayatını kaybeden siviller nedeniyle Erakçi'ye taziye dileklerini ileterek, bu olaylarda etkilenenlerin ailelerinin acılarını paylaştıklarını bildirdi.

Bakanların bölgesel gelişmeleri ele aldığı telefon görüşmesinde, durumun daha fazla tırmanmasının ciddi insani ve güvenlik sonuçlarını doğurabileceği ifade edildi.

Görüşmede, tüm anlaşmazlık ve ihtilafların yalnızca barışçıl yollarla, diyalog ve diplomasi aracılığıyla çözülmesi gerektiği yönündeki tutarlı ve ilkeli duruşlarını bir kez daha teyit ettikleri belirtildi.