Haberler

Özbekistan ve İran'dan Taziye Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Saidov, görüşmede, son olaylarda hayatını kaybeden siviller nedeniyle Erakçi'ye taziye dileklerini ileterek, bu olaylarda etkilenenlerin ailelerinin acılarını paylaştıklarını bildirdi.

Bakanların bölgesel gelişmeleri ele aldığı telefon görüşmesinde, durumun daha fazla tırmanmasının ciddi insani ve güvenlik sonuçlarını doğurabileceği ifade edildi.

Görüşmede, tüm anlaşmazlık ve ihtilafların yalnızca barışçıl yollarla, diyalog ve diplomasi aracılığıyla çözülmesi gerektiği yönündeki tutarlı ve ilkeli duruşlarını bir kez daha teyit ettikleri belirtildi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun

Bölge felakete sürükleniyor! İki ülkeye benzeri görülmemiş tehdit
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Sarunas Jasikevicius ve ekibi, mahsur kaldıkları ülkeden Türkiye'ye geri dönüyor

Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kalan 4 Fenerbahçeli, Türkiye'ye dönüyor
Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi