Haberler

Özbekistan 25 bin 47 vatandaşını Orta Doğu'dan yurda getirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırıları sonrası Özbekistan, Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden 25 bin 47 vatandaşını tahliye ederek ülkeye geri getirdi.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarının ardından Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden 25 bin 47 Özbekistan vatandaşı tahliye edilerek ülkeye getirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar farklı nedenlerden dolayı Körfez ve Orta Doğu ülkelerinde bulunan 25 bin 47 Özbek vatandaşının bu ülkelerden tahliye edilerek yurda dönmesinin sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, tahliyelerin büyük bölümünün Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapıldığı kaydedilirken, bu çerçevede umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan 21 bin 17 kişinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 3 bin 555 kişinin Özbekistan'a getirildiği vurgulandı.

Katar'dan 394, İran'dan 47, Bahreyn'den 27 ve Umman'dan 7 Özbekistan vatandaşının tahliyesinin organize edildiği ifade edilen açıklamada, bu ülkelerdeki Özbek vatandaşlarının diğer ülkeler üzerinden ülkeye dönüşlerinin sağlandığı aktarıldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı daha önce Orta Doğu'daki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle bölgede bulunan vatandaşlarına resmi bilgilere itibar etmeleri, diplomatik misyonlarla iletişimde kalmaları, yerel düzenlemelere uymaları ve belgelerini hazır bulundurmaları yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Özbek yetkililer, vatandaşlarından Orta Doğu ülkelerine planlanan seyahatlerini ertelemelerini isterken, Suudi Arabistan'daki umre ziyaretlerinin askıya alındığını, Cidde ve Medine'deki vatandaşların tahliye sürecinin başlatıldığını duyurmuş, İsrail'deki vatandaşlara ise en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
İngiltere'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği dev hava savunma destroyeri yola çıktı

Dev hava savunma destroyeri yola çıktı! İran'ın kapısına dayanacak
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi

Osimhen'i ağlatan koreografi
Milyarderlerin serveti 20,1 trilyon dolara ulaştı

Hem sayıları hem de servetleri rekor düzeyde arttı
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar

"Savaş büyük ölçüde bitti" diyen Trump'a mesajı var
İran'a saldırılarda UNESCO Mirası 40 Sütun Sarayı da hasar gördü

Dünya mirası da saldırı altında! 654 yıllık saray ağır hasarlı