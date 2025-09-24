Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı'na Büyük İlgi

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Özbekistan'da düzenlediği Türkçe Yeterlik Sınavı'na (TYS) öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

YEE'nin 45 ülke ve 48 merkezde düzenlediği, toplam 864 adayın katıldığı TYS, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Ali Şir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi binasında yer alan Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü sınava ülke genelinden 435 Özbek öğrenci katıldı.

Türkçenin, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin bilmesi gereken yabancı dillerden biri olarak kabul edildiği Özbekistan'da TYS yoğun ilgi görürken sınava katılmak isteyen adaylar üniversite binası önünde kalabalık oluşturdu.

Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Ahmet Özkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Özbekistan'da Türkçe öğrenmeye büyük bir talebin olduğunu ve sınava yüksek bir katılımın olduğunu belirtti.

Özkan, sınava katılan 435 Özbek öğrencinin ülkenin farklı bölgelerinden geldiğine işaret ederek adayların Türkçeye büyük bir sevgi beslediğini gözlemlediklerini aktardı.

Adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü TYS'de başarılı olanlara puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde "Türkçe Yeterlik Belgesi" veriliyor. Bu belgeye sahip olanlar, Türkiye'deki üniversitelerde Türkçe hazırlık programına gitmeden eğitimlerine başlayabiliyor.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesi, Özbekistan makamlarınca tanınan tek Türkçe dil yeterliğinin belgelendirildiği sertifika özelliğini taşıyor ve bir yabancı dil sertifikası olarak öğrencilerin yüksek lisans ve doktora yapmalarının önünü açıyor.