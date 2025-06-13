Ozan Güven'e 1 yıl 15 ay hapis cezası

Ayşe GÜREL/ OZAN Güven ve Deniz Bulutsuz'un birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları, davada karar çıktı. Ozan Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatine hükmedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel