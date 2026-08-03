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Orman yangınları: 'Kasıt varsa ihanet, ihmal varsa vebal'

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Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarının sadece ağaç kaybı olmadığını, milletin serveti ve geleceğinin yandığını belirterek, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, "Bir orman yandığında milletimizin serveti, ülkemizin nefesi, toprağın bereketi, hayvanların yaşam alanı, köylünün geçim kaynağı ve çocuklarımızın geleceği yanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aslan, 1 Haziran'dan itibaren meydana gelen orman yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Orman yangınının, yalnızca birkaç ağacın yanması olmadığına dikkati çeken Aslan, "Bir orman yandığında milletimizin serveti, ülkemizin nefesi, toprağın bereketi, hayvanların yaşam alanı, köylünün geçim kaynağı ve çocuklarımızın geleceği yanmaktadır. Bunun adı basit bir ihmal değildir. Bunun adı, sonucunun ne olacağı bilinmesine rağmen gösterilen sorumsuzluktur. Kasıt varsa ihanettir, ihmal varsa ağır bir vebaldir." değerlendirmesinde bulundu.

Aslan, Yeşil Vatan'a uzanan hiçbir elin cezasız bırakılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ormanlarımızı kasten ateşe verenler, yangın çıkacağını bile bile yasaklara uymayanlar, biçerdöverinden kaynaklanan kıvılcıma karşı tedbir almayanlar, anız yakanlar, izmaritini ormana atanlar, ateşini söndürmeden bölgeden ayrılanlar ve ihmaliyle binlerce hektarlık alanın yok olmasına neden olanlar yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödemelidir."

Kaynak: AA
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