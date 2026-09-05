Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu.
Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu.
Nurtepe Mahallesi Görkemli Sokak'taki evinde ikamet eden 51 yaşındaki Kılıç'ın arkadaşları, kendisinden iki gündür haber alamamaları üzerine evine gitti.
Kılıç'ı salonundaki koltuk üzerinde hareketsiz bulunan arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin, evdeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA