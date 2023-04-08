Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın, yangında ölen babası ve üvey annesi Bartın'da toprağa verildi

BARTIN'ın Dallıca köyünde, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın yangında hayatlarını kaybeden babası Yücel Aktaş (86) ile üvey annesi Nesrin Aktaş (83), gözyaşları arasında toprağa verildi.

BARTIN'ın Dallıca köyünde, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın yangında hayatlarını kaybeden babası Yücel Aktaş (86) ile üvey annesi Nesrin Aktaş (83), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde Dallıca köyü Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada çıkan yangında tiyatro ve sinema sanatçısı Şehsuvar Aktaş'ın babası Yücel Aktaş ile üvey annesi Nesrin Aktaş dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Emekli astsubay Yücel Aktaş'ın ve emekli memur Nesrin Aktaş'ın cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler bugün morgtan alınarak Dallıca köyündeki camiye getirildi. Tiyatro sanatçısı Şehsuvar Aktaş, caminin önünde taziyeleri kabul etti. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Aktaş çifti, gözyaşları arasında köy mezarlığında defnedildi. (DHA)