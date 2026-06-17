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Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

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‘Payitaht Abdülhamid’ ve ‘Kuruluş Osman’ gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, İstanbul’da rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Cenazesi Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren ve "Payitaht Abdülhamid" ile "Kuruluş Osman" gibi birçok dizide canlandırdığı rollerle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in cenazesi Aydın'da toprağa verildi.

Ece İrtem için Kuşadası ilçesindeki Hanım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende İrtem'in yakınları ve arkadaşları tabutun başında gözyaşları dökerek dua etti.

Burada anne Nuriye İrtem ve baba Vural İrtem taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından İrtem'in cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılan oyuncu Gökhan Uygun, İrtem ile 3 gün önce iş nedeniyle mesajlaştıklarını, bir hafta önce de bir araya geldiklerini belirtti.

Ece İrtem'in üniversiteden arkadaşı Çağlar Kuru ise İrtem'in hayat dolu bir insan olduğunu ve bilinen herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade etti.

İrtem ile yakın zamanda görüştüğünü anlatan Kuru, şunları kaydetti:

"Kelimeleri bulamıyorum. Yaklaşık bir ay önce görüştük ve uzun süre birlikte vakit geçirdik. Kalbi sevgi, enerji ve mutluluk dolu bir insandı. Bu acıyı yaşamak gerçekten çok üzücü. Annesine, babasına ve abisine Allah sabırlar versin. Çok üzücü bir kayıp. Çok çalışkan ve azimli biriydi. Çok sağlıklı ve mutluydu. Ortaya atılan bazı iddiaların doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok planlı bir insandı, yeni projelerde yer almayı severdi. Bulunduğu noktaya büyük emeklerle gelmişti. Gelecekte yapacağı projeler ve hedefleri üzerine konuşuyorduk. Hayat dolu, mutlu ve yaşama sevinci yüksek bir insandı."

Ece İrtem kimdir?

Sivas'ta 14 Haziran 1991'de dünyaya gelen Ece İrtem, sanat eğitimine İzmir'de başladı.

Üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa yönelerek İstanbul'a yerleşen İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve sahne dersleri aldı.

Genç oyuncu, kariyeri boyunca "Kızılcık Şerbeti"nin yanı sıra "Yeni Gelin", "Kertenkele", "Payitaht Abdülhamid", "Zümrüdüanka", "Kuruluş Osman" ve "Mahkum" gibi birçok dizide rol almıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
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