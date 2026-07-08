Oyuncu Ece İrtem'in 'Alkol zehirlenmesi'nden öldüğü ortaya çıktı
Kadıköy'deki evinde ölü bulunan oyuncu Ece İrtem'in Adli Tıp Kurumu incelemesinde alkol zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi babasına teslim edilirken dizi oyuncusu arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
KADIKÖY'de yaşadığı evde ölü bulunan oyuncu Ece İrtem'in Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde 'Alkol zehirlenmesi'nden hayatını kaybettiği belirlendi.
Oyuncu Ece İrtem (35) 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Otopsi işlemleri tamamlanan İrtem'in cenazesi babası Vural İrtem'e teslim edildi. Dizi oyuncusu arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin teslim edilmesini beklerken gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı