Haberler

Oyuncu Ece İrtem'in 'Alkol zehirlenmesi'nden öldüğü ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy'deki evinde ölü bulunan oyuncu Ece İrtem'in Adli Tıp Kurumu incelemesinde alkol zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi babasına teslim edilirken dizi oyuncusu arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

KADIKÖY'de yaşadığı evde ölü bulunan oyuncu Ece İrtem'in Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde 'Alkol zehirlenmesi'nden hayatını kaybettiği belirlendi.

Oyuncu Ece İrtem (35) 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Otopsi işlemleri tamamlanan İrtem'in cenazesi babası Vural İrtem'e teslim edildi. Dizi oyuncusu arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin teslim edilmesini beklerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor: Erdoğan'a teşekkür ederim

Trump NATO Zirvesi sonrası konuşuyor! Bir kez daha Erdoğan'ı andı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Beştepe'de Şara ile görüştü: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak

Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı! Güzel haberi verdi
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi

Trump resepsiyon yemeğine bakın 10 üzerinden kaç puan verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüştü

Suriye'ye dönmeden Erdoğan ile görüştü
Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi

Tüm liderlere hediye edildi! NATO Zirvesi'nde dikkat çeken detay
Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Küçük çocuğun yediği yemek sonu oldu
Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı
HSK, Ankara Cumhuriyet Savcısı Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı

Ankara Cumhuriyet Savcısı hakkında inceleme! Suçlama yüz kızartıcı