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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz oyunu kullandı

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz oyunu kullandı

Güncel Haberler

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Eyüpsultan'daki bir okula gelerek oyunu kullandı. Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için seçmenler sabah 08.00'da sandıklara giderek oy kullanma işlemine başladı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz de Eyüpsultan Göktürk'te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oyunu kullandı. Saat 13.00 sıralarında sınıfa girerek oyunu kullanan ünlü oyuncu, daha sonra okuldan ayrıldı. - İSTANBUL

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Eyüpsultan'daki bir okula gelerek oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için seçmenler sabah 08.00'da sandıklara giderek oy kullanma işlemine başladı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz de Eyüpsultan Göktürk'te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oyunu kullandı. Saat 13.00 sıralarında sınıfa girerek oyunu kullanan ünlü oyuncu, daha sonra okuldan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dilan Çiçek Deniz Eyüpsultan Güncel Haberler

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