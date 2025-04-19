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Oyuncu Berk Atan Trafik Kazasında Yaralandı

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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan ve bir arkadaşı yaralandı. Kazada Berk Atan'ın kaburgasında kırık tespit edilirken, Aybike Sağlam Taşkın'ın omurga kemiğinde kırık bulundu. İkili hastanede tedavi altına alındı.

1) ÇANAKKALE BOĞAZ'I TRAFİĞE AÇILDI

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle kapatılan boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesiyle saat 10.30 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

HABER: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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2) OYUNCU BERK ATAN, TRAFİK KAZASINDA YARALANDI

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan (34) ile yanındaki Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı.

Kaza, dün Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Y.U.K., kullandığı 34 EFH 328 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs şarampole devrilirken, içerisindeki Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan ile yanındaki Aybike Sağlam Taşkın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Berk Atan'ın kaburgasında kırık olduğu, Aybike Sağlam Taşkın'ın ise omurga kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Berk Atan'ın yoğun bakımda, Taşkın'ın beyin cerrahi servisinde tedavisi sürüyor. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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