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Küçükçekmece'de motosikletten oyuncak silah doğrultan şüpheli ile sürücü yakalandı

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Küçükçekmece'de motosikletten vatandaşlara oyuncak silah doğrultan şüpheli ve motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheliler 'halk arasında korku ve panik yaratmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de motosikletten vatandaşlara oyuncak silah doğrultan şüpheli ile motosikletin sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran'da Küçükçekmece'de seyir halindeki bir motosikletin arka koltuğunda oturan kişinin elindeki silahı çevredeki kişilere doğrulttuğu anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen motosiklet sürücüsü A.E.E. (22) ile arkasında oturan Y.A. (22), 30 Haziran'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ele geçirilen tabancanın oyuncak olduğu belirlendi.

A.E.E ve Y.A, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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