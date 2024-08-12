Üye Girişi
Haberler

Öykü Gürman, Bolvadin'de konser verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Öykü Gürman, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen '33. Kaymak ve Eber Gölü Festivali' kapsamında konser verdi. Festivalde konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Bolvadin'deki birlik ve beraberliğin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Konserde sevilen parçalarını seslendiren Gürman'a plaket takdim edildi.

Sanatçı Öykü Gürman, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde "33. Kaymak ve Eber Gölü Festivali" kapsamında konser verdi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Bolvadin Belediyesince Akcan Parkı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, festival kapsamında Bolvadin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bolvadin'deki birlik, beraberlik ve samimiyetin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bugün buradaki sosyal tesisinin açılışını gerçekleştirdik, ardından festival alanını gezerek esnaf ziyaretinde bulunduk. Bu festivalin ve buradaki alanın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın huzuru, refahı, birlik ve beraberliği daim olsun."

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı da konuşma yaptı.

Sevilen parçalarını seslendiren Gürman'a konsere katılanlar eşlik etti. Taytak ile Aynacı, Gürman'a plaket takdiminde bulundu.

Etkinliğe, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, belediye başkanları, kurum müdürleri, meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kübra Güran Yiğitbaşı Öykü Gürman Bolvadin Eber Festival Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Konya elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Adana elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Ankara elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Zaporijya Nükleer Santrali nerede, PATLARSA NE OLUR? Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa Türkiye'yi etkiler mi? Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın! SON DAKİKA! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın mı çıktı, patladı mı? Bein Sports MAÇ ÖZETLERİ izle! (GENİŞ ÖZET) SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ! Bein Sports Süper Lig 1. hafta maç özetleri nereden izlenir? Alanyaspor Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Alanyaspor Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Samsunspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fenerbahçe Lille muhtemel ilk 11! Krunic ve En Nesyri oynayacak mı? MasterChef kim elendi, kim gitti? 11 Ağustos MasterChef elenen yarışmacı belli oldu Fenerbahçe Lille maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Alanyaspor Eyüpspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Alanyaspor Eyüpspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN spor canlı izle! 12 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Samsunspor Beşiktaş maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Samsunspor BJK maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
title