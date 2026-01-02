Haberler

Tunceli'de köpek yavrusuna karda eziyet ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yeni doğmuş bir köpek yavrusuna kar üzerinde eziyet ettiği iddia edilen D.C.V tutuklandı. Şüpheli, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla mahkemeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görüntü çekmek için yeni doğmuş köpek yavrusunu kar üzerine bırakıp eziyet ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli-Ovacık Güneykonak köyünde, D.C.V'nin yeni doğmuş köpeğe kar üzerinde video çekmek suretiyle eziyet ettiği ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınladığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine D.C.V'nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli, Cumhuriyet Savcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Videoda yer alan yeni doğmuş yavru köpek ile adreste bulunan diğer 5 köpek, jandarma koordinesinde koruma altına alınarak barınağa teslim edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi."

