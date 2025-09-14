Haberler

Ovacık'ta Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ovacık'ta Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Ovacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı. Kazı alanında çeşitli aletler ele geçirildi.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ovacık ilçesinde devriye yaptıkları esnada tarlada kaçak kazı yapan M.K. (60) ve A.T. (48) ve S.D'yi (53) suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan aramada merdiven, kürek, kürek, kova ve 7 ip-halat ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti

İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz

Takip cihazı taktırdığı aracın önünü trafikte kesip tehditler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.