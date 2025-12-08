Haberler

Karabük'te vaşak ve kurt fotokapanla görüntülendi

Güncelleme:
Karabük'ün Ovacık ilçesinde, doğasever Ramazan Işık tarafından yerleştirilen fotokapanla vaşak ve kurt görüntüleri kaydedildi. Özellikle nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, fotokapanla gün yüzüne çıkarıldı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kurulan fotokapanla vaşak ve kurt görüntüleri kaydedildi.

Doğasever Ramazan Işık, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla evinin yakınlarındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Bölgede sık sık kurt ve domuzları kayda alan Işık, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı da görüntüledi.

Fotokapanla kayda alınan gece ve gündüz görüntülerinde, vaşak ve kurdun bölgede dolaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
