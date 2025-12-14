Karabük'te kurtlar ve domuz fotokapanla görüntülendi
Karabük'ün Ovacık ilçesinde yerleştirilen fotokapan sayesinde kurt sürüsü ve domuz görüntüleri kaydedildi. Doğasever Ramazan Işık, yaban hayatını izlemek amacıyla fotokapan kullanarak bölgede sıkça görülen yaban hayvanlarını belgeledi.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde kurulan fotokapanla kurt sürüsü ve domuz görüntülendi.
Doğasever Ramazan Işık, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla evinin yakınlarındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
Bölgede sık sık yaban hayvanlarını kayda alan Işık, kurt sürüsü ve domuz görüntüledi.
Fotokapanla kayda alınan gece görüntülerinde, domuz ve kurtların bölgede dolaşması yer alıyor.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel