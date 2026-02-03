Haberler

Karabük'te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Ovacık ilçesinde Ramazan Işık, yaban hayatını gözlemlemek için yerleştirdiği fotokapanla vaşak ve karaca görüntülemeyi başardı.

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde Ramazan Işık'ın evine yakın bölgedeki ormana yerleştirdiği fotokapanla vaşak ve karaca görüntülendi.

Ovacık ilçesinde yaşayan Ramazan Işık, doğadaki yaban hayatını gözlemlemek için evine yakın noktadaki ormana fotokapan yerleştirdi. Bölgede yoğun olarak bulunan yaban hayvanlarını görüntüleyen Işık'ın yerleştirdiği fotokapanla son olarak ormanda gezen vaşak ve karaca görüntülendi.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Clinton çifti için hesap vakti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi

Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Clinton çifti için hesap vakti
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Pep Guardiola, İrade Ampute Futbol Takımı'nın onursal antrenörü ilan edildi

"Selamünaleyküm" diye başladığı konuşmanın karşılığını aldı